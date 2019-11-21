نتنياهو: اتهامي بالفساد محاولة إنقلاب ضدي

2019/11/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على توجيه الادعاء العام اتهامات له بالفساد والرشوة والغش وخيانة الأمانة اليوم الخميس.

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