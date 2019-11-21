الحزب الديمقراطي يعلن موقفه من التعديل الوزاري وشمول وزراء كرد به

2019/11/21 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ديار برواري، موقف حزبه من التعديل الوزاري وشمول وزراء كرد به.

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