 زعيم سياسي يكشف عن 5 دول دعمت الحكومة في قمع الاحتجاجات

2019/11/21 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف الأمين العام للحزب الطليعي الناصري عبد الستار الجميلي، الخميس، عن دعم خمس دول لاستخدام القوة‎ ‎من جانب الحكومة العراقية ضد المتظاهرين لمنع الوصول إلى حلول سلمية وتوافق محلي، وتلك القوى هي أمريكا وإسرائيل وإيران وقطر وتركيا‎.‎

وقال الجميلي في تصريح لـ” سبوتنيك” تابعته “كلكامش برس”، إن “المتظاهرين لن يتراجعوا عن أهدافهم التي خرجوا من أجلها وأولها التحول الديمقراطي، وهم أيضا مصرون على السلمية وعدم إراقة ‏الدماء لأنهم هم من يدفعون الثمن في النهاية، ونطالب الأمم المتحدة أن تضع أمامها الثمن الفادح الذي دفعه الشعب العراقي وأن تعمل على تغيير إدارة الأزمة، لأن ‏الشعب هو الذي يعيش المعاناه اليومية”.‏

وأكد الجميلي أن الحكومة فقدت مشروعيتها، وعليه لم تجد سوى العنف وسيلة لمحاولة وقف التظاهرات الشعبية، بعدما فشل رهانها على الوقت وتراجع ‏التظاهرات بعد أن تصاب بالملل لعدم تحقيق أي نجاحات، ولم تدرك الحكومة أن ما يحدث ليس تظاهرات وإنما هى ثورة شعبية شاركت فيها جميع الأطياف العراقية ‏وبصفة خاصة الشباب‎.‎

وأشار الجميلي إلى أن “صمود المتظاهرين في الشارع أصاب الحكومة باليأس والإحباط، وهى تدرك جيدا أنها لن تستمر بعد كل تلك الدماء، لذا هى تحاول اللعب على ‏عامل الوقت والقوة المميته ومحاولة تقديم الرشاوي لبعض شيوخ القبائل للضغط على المتظاهرين، والواضح أن الأمور لم تكون في صالح الحكومة ولا العملية ‏السياسية”.

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