شرطة كربلاء تعلن سقوط رمانة هجمومية ثانية على القوات الأمنية

2019/11/21 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت شرطة كربلاء، اليوم الخميس، سقوط رمانة هجمومية ثانية على القوات الأمنية.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اقدم بعض الاشخاص الخارجين عن الطابع السلمي على محاولة تعد الثانية من نوعها في كربلاء المقدسة منذ بدء مظاهرات 25 اكتوبر حيث تم العثور على رمانة هجمومية في حي البلدية تم رميها من قبل مجموعة مندسة بغية استهداف الأجهزة الأمنية والمتظاهرين السلميين في المدينة لزرع الفتنة فيما بينهم".

واضافت "وتأتي هذه المحاولة الفاشلة الثانية من قبل اشخاص يحاولون إثارة الفوضى والخراب في كربلاء المقدسة بعيدين عن التظاهر السلمي الذي كفله الدستور العراقي".

واشارت الى انه "استهداف القوات الامنية برمانة هجومية يعد امرا خطيرا جدا لكنها وبحمد الله لم تنفجر وكانت الأولى قبل عدة ايام بهدف افشال مسيرة الإصلاح السلمية التي دعت لها المرجعية الرشيدة".

وتابعت "لذا ندعو الأهالي والمتظاهرين السلميين والاخوة الاعلاميين والناشطين وتنسيقية التظاهرات ومنظمات المجتمع المدني الى ضرورة التعاون مع القوات الامنية والابلاغ عن المخربين اللذين يحاولون استهداف الأجواء الآمنه وزرع الرعب والخوف في قلوب المواطنين وكذلك التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة كونها ملك الشعب".

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