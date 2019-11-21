بالصورة.. حرق مضيف مديرية شؤون عشائر ذي قار من قبل المتظاهرين

2019/11/21 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن متظاهرين أقدموا على مضيف عشائري تابع لقيادة شرطة المحافظة.

وذكر الشهود في اتصال مع "الغد برس"، أن "المتظاهرين الغاضبين أقدموا على حرق مضيف مديرية شؤون عشائر ذي قار التابع لقيادة شرطة المحافظة"، لافتا إلى أن " الحرق امتد إلى أحد المولات التجارية القريبة من المضيف".

وكان عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء استقبل في وقت سابق عددا من شيوخ عشائر الجنوب لبحث أوضاع المتظاهرين، فيما واجهت خطوة لقاء شيوخ العشائر برئيس الوزراء استهجان واسع من المتظاهرين.

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