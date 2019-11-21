أحمد صبحى منصور - القاموس القرآنى : ( زاد )

2019/11/21 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : ( زاد ) إسما :1 ـ كلمة ( زاد ) تأتى إسما من فعل ( تزود ) أى إخذ ( الزاد ) .وجاء هذا فى قوله جل وعلا :( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ-;- وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿-;-البقرة: ١-;-٩-;-٧-;-﴾-;-.2 ـ ( الموت ) فى هذه الآية الكريمة هو الغائب الحاضر.!! 3 ـ الانسان فى حياته الدنيا المؤقتة يمضى فى رحلة سفر ، يركب قطار الحياة فى محط......

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