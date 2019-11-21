الخزعلي يعلق على احتجاز عزت الشابندر بالامارات ويشبهه بـ..؟

2019/11/21 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الامين العام لعصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، على احتجاز السياسي عزت الشابندر في الامارات، واصفا محمد بن زايد بـالاحمق....

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