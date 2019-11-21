صور.. حرق مديرية لشؤون العشائر جنوبي العراق

2019/11/21 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اقدم مجهولون على اضرام النيران بمبنى تابع مديرية شؤون العشائر التابعة لوزارة الداخلية.وقال مراسلنا، ان مجهولين اشعلوا مساء اليوم النار في مديرية شؤون العشائر وأجزاء من مركز تجاري- مول- واقع بالقرب من المديرية في الحي العسكري بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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