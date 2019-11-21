2019/11/21 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد مقربون من السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الخميس، احتجاز الامارات للشابندر ورفض العودة فورا الى بغداد.

وقال مقربيون من الشابندر لوسائل اعلام محلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقربون منه: سلطات بن زايد تحتجز الشابندر والتغريدة كتبت بايادي اماراتية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقربون منه: سلطات بن زايد تحتجز الشابندر والتغريدة كتبت بايادي اماراتية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).