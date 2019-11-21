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محافظ النجف يعلن اطلاق مشاريع جديدة في المحافظة


محافظ النجف يعلن اطلاق مشاريع جديدة في المحافظة
2019/11/21 | 22:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم

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