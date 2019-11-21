خلف يغادر التغريد ويصدر بيانا ..لا احتكاك بين المتظاهرين وقوات الشغب في التحرير والخلاني

2019/11/21 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنفى عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، حدوث أي احتكاك بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في ساحتي التحرير والخلاني وسط بغداد.

وقال خلف في بيان مقتضب: “لا صحة للأخبار الملفقة التي تناولتها بعض وسائل الإعلام بشأن حدوث خسائر بساحتي التحرير والخلاني”.

وأضاف: “لم يحدث أي احتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين”.

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