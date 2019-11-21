قائد بالبحرية الأمريكية يواجه عقوبة التسريح لنشره صور مع جثة معتقل عراقي

2019/11/21 | 22:34

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يواجه القائد بقوات سيل التابعة للبحرية الأمريكية إدوارد غالاغر إجراءات لإبعاده عن القوات الخاصة بعد إدانته بالوقوف إلى جوار جثة معتقل عراقي لاتقاط صور.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تدخل الجمعة الماضية لإلغاء قرار سابق بحق جالاهار بخفض رتبته وراتبه.

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