التعليم العالي تنفي شائعة تأجيل العام الدراسي الحالي

2019/11/21 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، شائعة تأجيل العام الدراسي الحالي.

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