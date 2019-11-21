وزارة التعليم ترد على أنباء تأجيل العام الدراسي الحالي

2019/11/21 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ردت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنباء تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب التظاهرات.

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