التعليم تكذب شائعة تأجيل العام الدراسي الحالي

2019/11/21 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كذبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنباء تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب التظاهرات.

وقال بيان للوزارة تلقته "الغد برس"، انه "منذ بدء حدث التظاهرات أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمرات على أبنائنا الطلبة وعلى الملاكات التدريسية في الجامعات والمعاهد بضرورة الاستمرار بالدوام وحثت على مواصلة الدراسة، وحتمية عدم ايقاف العملية التعليمية لما لها من تأثير مصيري على مستقبل الطلبة، وبيّنت تلك المواقف عبر موقعها الالكتروني الرسمي والصفحات المرتبطة به".

ونوهت الوزارة الى ان "ما جاء في بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل العام الدراسي الحالي هو امر عارٍ عن الصحة، وهو خبر مكذوب جملة وتفصيلاً حيث لم يصدر عن الوزارة او الوزير اي شيء بهذا الخصوص".

وأكدت على "وسائل الاعلام والوكالات الخبرية بضرورة اخذ الاخبار من مصادرها الرسمية، مذكرين بأن الموقع الوحيد الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو: (www.mohesr.gov.iq) وأن كل ما ينشر من اخبار او تصريحات او مواقف في مواقع الكترونية او في صفحات التواصل الاجتماعي غير هذا الموقع إنما هي اخبار كاذبة وافتراء محض".

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