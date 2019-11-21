إحراق أجزاء من جامعة العين الأهلية في ذي قار

2019/11/21 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد شهود عيان بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن المتظاهرين احرقوا أجزاء من جامعة أهلية في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر الشهود لـ"الغد برس"، أن "المتظاهرين احرقوا بناية الاستعلامات التابعة لجامعة العين الأهلية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقا امنيا وقامت باحتواء الموقف".

وكان المتظاهرين في محافظة ذي قار أقدموا على حرق مضيف مديرية شؤون عشائر المحافظة.

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