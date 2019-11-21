بالصور..احتراق مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار

2019/11/21 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الخميس، باضرام النار في مضيف قسم شؤون العشائر بمديرية شرطة ذي قار.

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