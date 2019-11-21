ردا على لقاء شيوخ عشائر بعبد المهدي.. غاضبون يحرقون مبناهم بالناصرية

2019/11/21 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارقال مراسل “كلكامش برس ” ان متظاهرين اقدموا على اضرام النيران بمبنى شؤون العشائر التابعة لوزارة الداخلية.

واضاف بان محتجين غاضبين من لقاء شيوخ عشائر برئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، قد اشعلوا مساء اليوم النار في مديرية شؤون العشائر وأجزاء من مركز تجاري- مول- واقع بالقرب من المديرية في الحي العسكري بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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