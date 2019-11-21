الحرية_ لعزت_ الشابندر... مغردون يناشدون بأطلاق سراح السياسي العراقي المعتقل في سجن بن زايد

2019/11/21 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

كشفت انباء خاصة، اليوم الخميس، عن قيام المخابرات الاماراتية وبتوجيه من بن زايد باحتجاز السياسي العراقي، عزت الشابندر.

مغردون ونشطاء اطلقوا في مواقع

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