2019/11/21 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم العالي تنفي الانباء التي تحدثت عن تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 22:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تنفي الانباء التي تحدثت عن تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب التظاهرات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تنفي الانباء التي تحدثت عن تأجيل العام الدراسي الحالي بسبب التظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).