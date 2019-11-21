سوريا تدعو العالم للتحرك من أجل وقف «جرائم» الرئيس التركي بحق شعبها

2019/11/21 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أدانت الحكومة السورية، اليوم الخميس، ما وصفتها بـ «الاعتداءات الإجرامية التي ترتكبها قوات الاحتلال التركي»، بحق الشعب السوري، داعيةً الرأي العام العالمي للتحرك من أجل إرغام الرئيس […]

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