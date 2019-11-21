العثور على جثة رجل دين بارز في اربيل

2019/11/21 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عُثر اليوم الخميس، على جثة خطيب وامام احد جوامع مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، قضى في ظروف غامضة داخل احدى البنايات وسط المدينة.فقد تم العثور، بعد ظهر الخميس، على جثة رجل الدين البارز في اربيل يوسف احمد شيخ بزيني امام وخطيب جامع حاجي عاصي، داخل بناية وسط اربيل ، من دون التوصل لاسباب وفاته لحد الان.ووفقا للمعلومات فان الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث.ويوسف احمد فضلا عن كونه اماما وخطيبا فهو مدرس اعدادية ورشح نفسه في انتخابات مجلس النواب العراقي الاخيرة كشخصية مستقلة عن محافظة كركوك، وهو احد اقارب القائد العسكري في الاتحاد الوطني الكوردستاني وستا رسول.

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