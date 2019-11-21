2019/11/21 | 22:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مشهد يجسد اغتيال (حسين و سارة) في البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/21 | 22:56.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد يجسد اغتيال (حسين و سارة) في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشهد يجسد اغتيال (حسين و سارة) في البصرة) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مشهد يجسد اغتيال (حسين و سارة) في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).