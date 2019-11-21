بالفيديو .. الشابندر ينفي خبر احتجازه في الإمارات

2019/11/21 | 22:59

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بغداد اليوم - بغداد

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، خبر احتجازه في الإمارات.

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