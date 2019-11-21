مقتل منتسبين بالشرطة الاتحادية واصابة اخر بهجوم لـ'داعش' في كركوك

2019/11/21 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بأن منتسبين بالشرطة الاتحادية قتلا واصيب اخر بهجوم لـ"داعش" في كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عناصر من تنظيم داعش شنوا مساء اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية ضمن ناحية الرشاد في كركوك، ادى الى مقتل منتسبين اثنين واصابة ثالث بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".





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