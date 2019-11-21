الحديثي: تخويل القوى السياسية لعبد المهدي دفعته لإجراء تغيرات وزارية كبيرة

2019/11/21 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد المتحدث بإسم الحكومة، سعد الحديثي، اليوم الخميس، أن "مقررات اجتماع قادة الكتل السياسية وما تضمنته من تخويل لرئيس الوزراء عبدالمهدي، بشان

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