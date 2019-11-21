بالوثيقة.. مجلس الوزراء يمنح أصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء الجُدد صلاحيات كاملة

2019/11/21 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

تنشر وكالة "العهد نيوز"، اليوم الخميس، وثيقة مجلس الوزراء التي بموجبها اعطا اصحاب الدرجات الخاصة والوكلاء الجدد صلاحيات كاملة.

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