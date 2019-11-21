شركة غوغل البحثية العالمية تكرم شاباً كردياً عراقياً

2019/11/21 | 23:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق كرمت شركة #غوغل البحثية العملاقة، يوم الأربعاء، الشاب الكردي العراقي بوكان حسن، من مدينة #حلبجة على خلفية محاولاته الجادة زيادة المصطلحات الكردية، في مترجم غوغل.واوصلت الشركة […]

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