عباس علي العلي - معضلة الدستور وخيارات الأزمة ح1

2019/11/21 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي لا شك أن أساس أي مجتمع بشري متوافق على رؤية هو وجود قاسم مشترك رابط ومنظم له، ويمثل خلاصة الصورة التي تعكس روحية وخيارات وجوهر الأتفاق بين أفراده، هذا القاسم المشترك الحدي هو عقد بين أفراد أي مجموعة أجتماعية أرتضت لنفسها أن تعمل معا وتعيش تحت خياراتها هي، وما يجمعها من مصير أو ضرورة أو حتى رغبة في أن تظهر كقوة في وسط منظم على نفس الشاكلة وعلى ذات القواعد، هنا نشأ مفهوم الدستور سياسيا وأجتماعيا ليم......

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