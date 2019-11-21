يتزعمه إيزيدي.. وفد عراقي يسلم مطالب المتظاهرين لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي

2019/11/21 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سلم وفد يضم خمسة عراقيين ويتراسهم أحد زعماء الطائفة الأيزيدية في العراق وثيقة بمطالب المحتجين لممثلين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأفاد مراسل الحرة بأن الوفد الذي ضم عراقيين من بلجيكا وهولندا والمانيا وإنكلترا برئاسة الأمير أنور معاوية، أحد زعماء الطائفة الأيزيدية، التقى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي من بينهم غابرييل فينالز رئيس قسم في إدارة الشؤون السياسة والمكلف بملف العراق وشبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسياسات الإقليمية.

وقال معاوية إن الغرض من الزيارة هو طلب دعم الاتحاد الأوروبي لتظاهرات العراقيين، مضيفا أن الوفد نقل للأوروبيين الصورة الحقيقة لما يجري على الأرض.

وتابع أن أبرز المطالب التي نقلها الوفد تمثلت بضرورة "تغيير الحكومة الفاسدة وتغيير أو تعديل الدستور ودعم التظاهرات بكل الاشكال وقطع الأيادي الخارجية عن العراق وفي مقدمتهم إيران".

وأشار إلى أن الوفد سيجري مقابلات مع مسؤولين من خارج دول الاتحاد الأوروبي ومن الأمم المتحدة لطلب دعم المتظاهرين في العراق.

وتشير الإحصاءات إلى مقتل ما لا يقل عن 320 محتجًا وإصابة الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر، عندما خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتنديد بالفساد الحكومي المتفشي ونقص الخدمات الأساسية على الرغم من ثروة العراق النفطية.

وتسعى الحركة التي لا قائد لها إلى إلغاء النظام الطائفي وإقالة الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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