2019/11/21 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة ناسفة في بغداد الجديدة واستشهاد شخص) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة ناسفة في بغداد الجديدة واستشهاد شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).