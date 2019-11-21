فاجعة في البرازيل.. وفاة 5 لاعبين

2019/11/21 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} توفي 5 من لاعبي فريق كامبوس التينهو لكرة القدم للصالات في البرازيل، وذلك إثر حادث سير مروع، وقع بعد فوز الفريق بمسابقة كأس "ميناس غيرايس" المحلية.

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