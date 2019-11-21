سيناريو مشابه لسيناريو الحريري عزت الشابندر ينفي نبأ احتجازه لكنه يؤكد تواجده في دبي

2019/11/21 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

ظهر السياسي العراقي، عزت الشابندر، اليوم الخميس، بمقطع فيديو مصور يتحدث فيه عن نفي خبر اعتقاله.

السيناريو الذي ظهر فيه الشابندر هو ذاته

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