نتنياهو متهم بقضايا فساد وغدا يمثُل امام المدعي العام الإسرائيلي

2019/11/21 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أفادت وسائل اعلام اسرائيلية، الخميس، بأن المدعي العام الإسرائيلي قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا فساد.

وقالت الوسائل في اخبار

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