2019/11/22 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

اتفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، مع نظيره الاردني على مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي وتفعيل كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي، إن الاخير "تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز، وعبّر الرئيسان عن فهمهما المشترك لما تمر به المنطقة وعن وقوفهما سوية امام الصعوبات والأحداث التي يمر بها البلدان".

وعبّر رئيس الوزراء الاردني عن "دعمه للحكومة العراقية ولإستقرار العراق"، معربا عن "الموقف نفسه مع الجارة الاردن وحكومتها وشعبها الشقيق"، بحسب البيان.

واتفق الطرفان، وفقا للبيان، على "مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي وتفعيل كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية".

بغداد اليوم - بغداد

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، خبر احتجازه في الإمارات.

وقال الشابندر في مقطع فيديو، إن "خبر احتجازي في دبي غير صحيح وانا متواجد في منزل احد الاصدقاء".

وأضاف، "سابقى في

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، إن السُنة يخشون من تعرضهم لتهمة الإرهاب في حال خرجوا بتظاهرات في محافظاتهم ، فيما اشار الى ان تظاهرات ساحة التحرير ضمت المكون السني وجميع مكونات الشعب الع

بغداد اليوم- بغداد

اكدت النائبة عن تحالف سائرون ايناس المكصوصي، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، انه لا توجد نية صادقة من قبل رئاسة مجلس النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

وذكرت المكصوصي، في مداخلة هاتفية في برنامج (وجهة نظر)، الذي ي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبد المهدي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).