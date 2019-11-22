رئيس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاردني ويتفقان على مواصلة الجهود بشأن خط انبوب النفط الاستراتيجي

2019/11/22 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية عمر الرزاز.

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