سجاد: سنسمع عن استقدامات كثيرة يفزع منها الجميع.. وتكشف ملفات خطيرة {موسع}

2019/11/22 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت النائبة عن ائتلاف النصر، هدى سجاد، اصدار اوامر استقدامات كثيرة في الايام المقبلة "يفزع منها الجميع"، فيما كشفت عن ملفات خطيرة تخص هدر المال العام.

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