هاشتاكات التظاهرات العراقية تتصدر تويتر بعد رفع الحجب

2019/11/22 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مركز الاعلام الرقمي ان الهاشتاكات الخاصة بالتظاهرات العراقية عادت لصدارة ترند تويتر في العراق بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاربعاء.

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