غلوبال بلاتس تحذر من شحة في الوقود في حال غلق مستمر لميناء أم قصر

2019/11/22 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

حذرت وكالة "غلوبال بلاتس" من شحة محتملة بالوقود مع أي غلق مستمر لميناء أم قصر بمحافظة البصرة.

وذكرت الوكالة الأمريكية، في تقرير، اطلعت

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