وفاة 5 لاعبين بحادث سير في البرازيل

2019/11/22 | 00:29

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توفي 5 من لاعبي فريق كامبوس التينهو لكرة القدم للصالات في البرازيل، اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع، وقع بعد فوز الفريق

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