فاطمة الفلاحي - ذاكرة قيد الوجع

2019/11/22 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_الفلاحي 9.مازلت أعي الأشياءلا أنسى كيف تم تعذيبك !مازال خطوكَ منقوشًاعلى صدريوعلى الطرقات والشواطئأبحث في عينيك عن وطنيعن رائحة الجسدعن عبق ترابكتحدثني الأحداقبحيطة وحذرعن مشاعر هناك تركناهاوشعاعٍ من الحب زرعناهعلى صدر بغداد الجميلةو على ضفاف الفراتينوعن هطول الشمسخلف ظل نخيلكو خلف أفقك البعيديمتشق قوس قزح خصركنقشتني أ......

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