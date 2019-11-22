بالوثائق.. نائبة تكشف عن

2019/11/22 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد، عن تسويف بعدم اتخاذ اجراءات قانونية بحق حكومة الاقليم في ملف النفط.

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