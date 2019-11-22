نائب يدعو وزارة الخارجية الى فتح تحقيق بشأن اختطاف الشابندر في الامارات

2019/11/22 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعا النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، امس الخميس، وزارة الخارجية الى فتح تحقيق بشان اختطاف السياسي عزت الشابندر من قبل المخابرات

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