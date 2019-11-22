وزير النفط للعهد: التحدث عن تعديل الممارسات الحكومية لايعني عدم وجود نجاحات تحسب لها

2019/11/22 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، امس الخميس، انا "لست سياسيا انا محسوب على التكنوقراط منذ ايامي الاولى".

وقال الغضبان، ان "تحدثت عن

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