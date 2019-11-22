الاعلام الرقمي: هاشتاكات التظاهرات العراقية تتصدر تويتر بعد رفع الحجب

2019/11/22 | 01:03

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بغداد اليوم ـ بغداد

اعلن مركزالاعلام الرقمي، الخميس، عن تصدر الهاشتكات الخاصة بالتظاهرات العراقية، ترند تويتر، بعد رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هاشتاك العراق ينتفض، و نريد وطن ونازل اخذ حقي، تصدرت ترند تويتر في العراق"، مشيرا الى أن "التغريدات تضمنت صور ومقاطع فيديوية من التظاهرات يشاركها المتظاهرون من مختلف المحافظات العراقية ".

واضاف أن "وزارة الاتصالات العراقية اعلنت رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي بعد حجب استمر لاكثر من شهر ونصف".

بغداد اليوم - بغداد

اتفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، مع نظيره الاردني على مواصلة الجهود فيما يخص خط انبوب النفط الاستراتيجي وتفعيل كافة الاتفاقات التي تم توقيعها خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال المكتب الاعلامي

بغداد اليوم - بغداد

نفى السياسي العراقي عزت الشابندر، الخميس 21 تشرين الثاني 2019، خبر احتجازه في الإمارات.

وقال الشابندر في مقطع فيديو، إن "خبر احتجازي في دبي غير صحيح وانا متواجد في منزل احد الاصدقاء".

وأضاف، "سابقى في

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب محمد الكربولي، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني، 2019)، إن السُنة يخشون من تعرضهم لتهمة الإرهاب في حال خرجوا بتظاهرات في محافظاتهم ، فيما اشار الى ان تظاهرات ساحة التحرير ضمت المكون السني وجميع مكونات الشعب الع

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