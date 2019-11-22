2019/11/22 | 01:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم متظاهرو ذي قار، اليوم الخميس، على إحراق مكتب شئون العشائر في محافظة ذي قار.وأثار موضوع لقاء بعض شيوخ عشائر الوسط والجنوب مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، حفيظة العراقيين، معللين ذلك إلى الشيوخ تجاهلوا دماء الشهداء وذهبوا إلى عبد المهدي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حرق مكتب شئون العشائر في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حرق مكتب شئون العشائر في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).