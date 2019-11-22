الحسن علاج - وار معجورج أرثور غولدشميث .. قلق الصفحة الممتلئة

2019/11/22 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج جورج ـ أرثور غولد شميتقلق الصفحة الممتلئةلقاء مع اسم كبير للترجمة الأدبية ، في الوقت المناسب حيث كرست فيه مدرسة جديدة نفسها لذلك في باريس .أجرى الحوار : ألكسيس بروكاس ترجمة : الحسن علاج بتر هاندكه Peter Handke) (بالفرنسية ، إنه هو ! وفي الغالب هو كافكا المحاكمةو القصر ، زرادشت نيتشه ...مترجم ذائع الصيت ، فقد كرس جورج ـ أرثور غولد شميت Georges – arthur Goldschmidt) ( ثلاثين......

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