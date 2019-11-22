عواد احمد صالح - مطالب الجماهير المحتجة في العراق والسلطة البديلة

2019/11/22 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عواد_احمد_صالح عندما نكتب او نحلل فاننا نفعل ذلك من منطلق اننا اشتراكيون ونفكر بان الاشتراكية هي البديل الوحيد والممكن لانهاء معاناة الجماهير في العراق وتلبية مطالبهم المشروعة ولا نقصد الا غاية واحدة هي الوصول الى مجتمع ينعم بالمساواة والحرية والعدالة ومن هذا المنظور فان الاصلاحات مهما كانت جذرية في مجتمع طبقي مثل المجتمع العراقي فيه شرخ هائل من الفوارق والتمايز لا يمكن ان تعالج الازمة الاجتماعية العميقة التي تر......

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