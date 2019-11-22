2019/11/22 | 01:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت تنسيقية تظاهرات محافظة النجف، أمس الخميس، بيانها بشأن اجتماع القوى السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وتوقيعها على وثيقة إصلاح.نص البيان في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات السلمية في ساحات الشرف ضد فساد الطبقة السياسية الحاكمة، خرجت علينا هذه الطبقة بوثيقة سموها بـ “وثيقة الشرف”.وكالعادة – وكما هو متوقع – […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو النجف يردون على وثيقة الشرف في بيان رسمي: احتجاجنا السلمي مستمر ومتصاعد ونحن باقون حتى تحقيق المطالب) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو النجف يردون على وثيقة الشرف في بيان رسمي: احتجاجنا السلمي مستمر ومتصاعد ونحن باقون حتى تحقيق المطالب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).