هكذا يكون تأثير وجبة الافطار على الطلاب اثناء الامتحانات

2019/11/22 | 01:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - صحة

اكتشفت دراسة جديدة أهمية تناول وجبة الإفطار عندما يتعلق الأمر بإجراء الاختبارات والفحوصات المدرسية والجامعية.

واظهر باحثون من جامعة "ليدز" أن هناك صلة

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